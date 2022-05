Les factures d’électricité et de gaz ont atteint un record absolu en avril

D'après des chiffres du régulateur flamand de l'énergie Vreg publiés mardi, les factures d'électricité et de gaz d'une famille flamande moyenne ayant souscrit en avril un contrat variable ont atteint un record absolu ce mois-ci. Les effets de la réduction de la TVA décidée par le gouvernement en mars ont été réduits à néant dès le mois d'avril.

Selon Pieter Verlinden, responsable des achats d'énergie chez Eneco Belgique, numéro trois du marché en Flandre, le tableau est toutefois quelque peu déformé. "Les prix d'avril du Vreg tiennent compte de ce qui s'est passé sur le marché en mars. Il y avait alors eu des prix historiquement élevés en raison de la situation en Ukraine. Mais entre-temps, la plupart du stress lié à l'Ukraine a quitté le marché."

Avec l'arrivée des mois plus chauds et, par conséquent, la production d'une plus grande quantité d'énergie renouvelable, Eneco s'attend à une baisse des prix dans les mois à venir. "Pour avril, nous constatons déjà que les prix quotidiens de l'électricité et du gaz naturel (que les fournisseurs utilisent pour fixer leurs prix contractuels, NDLR) sont inférieurs de 30% à ceux de mars. On peut donc s'attendre à une baisse des prix pour ce mois-ci et le mois prochain, si cette tendance se poursuit bien sûr."