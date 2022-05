Nouveau Comité de concertation le 6 mai, le baromètre pourrait être mis au tiroir

Né en 2018 de la fusion de l'ISP (Institut Scientifique de Santé Publique) et du CERVA (Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques), Sciensano exécute depuis lors des activités de recherche et de surveillance dans les domaines de la santé et de l'environnement, en respect du principe "Une seule santé", selon lequel la santé humaine et celle des animaux et la gestion de l'environnement sont intrinsèquement liés. Le Roi avait déjà visité les lieux à Ixelles en mars 2020, au début de la crise sanitaire liée au Covid-19 en Belgique. Avec le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, il souhaitait maintenant remercier tout le personnel de Sciensano pour son travail intense et déterminant tout au long des deux années écoulées.

"Je crois qu'il faut remercier cette institution qui a joué un rôle crucial pendant la pandémie en termes de surveillance, de collecte et d'analyse des données et en termes d'avis", a relevé Frank Vandenbroucke (écoutez la vidéo ci-dessous). "Derrière le porte-parole Steven Van Gucht que tout le monde connaît, il y a des dizaines de scientifiques qui ont travaillé jour et nuit". Il a estimé que le Roi, par sa visite, exprimait cette gratitude pour le travail essentiel rendu. "Le travail n'est pas fini pour Sciensano, parce que maintenant il faut réfléchir au type de surveillance à organiser", a poursuivi le ministre. "C'est un débat qu'il faudra avoir au sein du Comité de concertation".

Christian Léonard, directeur général de Sciensano, a remarqué que "l'Institut a été connu grâce ou à cause du Covid, mais nous surveillons la grippe aviaire, la peste porcine, l'hépatite, la tuberculose... Nous espérons que les autorités ont compris qu'il faut des moyens pour surveiller et quand on surveille bien, il ne se passe pas grand-chose, ce qui peut paradoxalement donner l'impression que les moyens ne servent à rien". Le Roi a signé le livre d'or de Sciensano avant de quitter les lieux.