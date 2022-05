Une enquête ouverte contre l’antiquaire belge qui avait acheté une antiquité nigériane pour 240 euros

La semaine dernière, la VRT NWS et le journal De Tijd avaient diffusé un reportage sur cette tête africaine en bronze vieille de plusieurs centaines d'années volée au Musée national du Nigeria à Jos en 1987. La statue est réapparue des années plus tard en Belgique, lorsqu’elle a été saisie par la Justice. Aujourd'hui, la police et le parquet ne peuvent plus dire dans quelles circonstances cela s'est produit, car le dossier a été perdu.