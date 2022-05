Une formation désormais uniformisée pour les policiers bruxellois à vélo

Cette nouvelle formation est le résultat d'une coopération entre la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles et la police d'Anvers. Une formation similaire pour les policiers à vélo existait déjà, mais elle n'était pas assez complète. La nouvelle dure maintenant cinq jours.

Désormais, les mêmes techniques seront enseignées partout. La formation s’étend sur une semaine de travail complète, et s'adresse à tous les niveaux. "Ils apprennent à monter et descendre du vélo, à tomber, à contrôler le vélo, mais ils apprennent aussi à utiliser le vélo comme moyen de protection, par exemple lors de manifestations", explique David Stevens, co-développeur de la formation et agent à vélo à Bruxelles.

"Tout comme les motards ou la brigade canine, la formation est désormais professionnalisée. Afin d'attirer de nouveaux collègues, mais aussi pour améliorer les services de la police sur le terrain."

Un premier groupe de dix cyclistes a réussi l'un de ses examens ce mardi. Ils sont déjà policiers à vélo, mais la formation leur a permis de se perfectionner. "Cette formation est réellement utile", expliquait Christian, l’un des cyclistes, au micro de Radio 2. "Cela fait déjà quelques temps que je suis agent et circule à vélo à Schaerbeek et les environs. Ce n’est pas toujours évident de rouler à vélo dans la ville. J’ai beaucoup appris avec cette nouvelle formation".