Aperçu exclusif de la 36e édition des Floralies gantoises

Le thème est "Mon paradis, mon jardin du monde". On peut découvrir une représentation de l'Agneau Mystique et dans le Kuipke, qui est normalement le lieu des Six Jours cyclistes à Gand, 500 arbres ont été plantés, le soir cela ressemble à une petite forêt enchantée.

Les plantes d'intérieur seront mises à l'honneur, ainsi que les célèbres azalées. Ces dernières font la fierté du nord du pays, avec pas moins de 90% des azalées vendues en Europe issues de Flandre orientale. Chaque année, 25 millions d'azalées sont cultivées en Flandre.

L'organisation attend entre 50 et 70.000 visiteurs, soit un peu moins qu'avant la pandémie.