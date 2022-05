Des vacances scolaires d'été raccourcies en Flandre aussi? Trop tôt, estiment syndicats et patronat

Les élèves de l'enseignement francophone bénéficieront dès la prochaine rentrée d'une année scolaire quelque peu remaniée, avec des vacances d'été plus courtes mais des congés d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) allongés d’une semaine. Les rythmes scolaires seront donc un peu modifiés. Au nord du pays, l'idée fait également son chemin. Si le Conseil économique et social de Flandre (SERV), qui réunit patronat et syndicats flamands, ne s'oppose pas à une éventuelle réorganisation de l'enseignement néerlandophone, il estime toutefois que ce n'est pas encore le moment de franchir le pas.