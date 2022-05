Le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers acquiert un Ensor grâce aux Art Security Tokens

Après plus de dix ans de fermeture, le KMSKA (photo) se profilera à nouveau comme un "lieu de rencontre" dès sa réouverture, avec notamment l'aide des Art Security Tokens. L'idée consiste à construire une communauté après l'achat des Art Security Tokens, en maintenant une étroite relation avec les investisseurs. Pendant la période entourant la réouverture, le KMSKA invitera notamment tous les détenteurs de jetons à venir admirer en exclusivité l'œuvre dans laquelle ils ont investi. Ils seront aussi régulièrement informés de l'actualité de l'œuvre. Les "copropriétaires" seront ainsi les premiers informés en cas de prêt du tableau à un musée à l'étranger ou de nouvelles avancées scientifiques le concernant.

"Le KMSKA sera plus qu'un lieu où l'on expose des œuvres d'art", souligne le président du musée anversois, Luk Lemmens. "Nous nous engageons pleinement à faire participer les visiteurs et les détenteurs de jetons à notre collection et à nos activités (...) Le KMSKA possédait déjà la plus grande collection Ensor au monde. L'arrivée du Carnaval de Binche renforce encore notre positionnement mondial en tant que centre d'expertise sur James Ensor."