Les nouveaux drones de la Défense, armés ou pas ? La question fait débat au sein de la classe politique

Les militaires qui connaissent le dossier soulignent que d'autres pays européens offrent l'"option d'armement". Ce débat d’armer ou non des drones ne concerne pas seulement la Belgique. Il s’est posé en France, où, finalement, il a récemment été décidé de permettre aux drones de l’armée de l’air française d’emporter des munitions. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ont acheté le SkyGuardian veulent y accrocher des armes. En Allemagne, le débat est en cours.

Les sources de la Défense soulignent que les avions de combat de nouvelle génération, dont le F-35 commandé par la Belgique, sont beaucoup plus coûteux à exploiter que la génération actuelle d'avions tels que les F-16.

"Il devient alors très coûteux de passer des heures à voler au-dessus d'un champ de bataille alors que cette tâche peut être effectuée par un système moins cher comme les SkyGuardian."

Même s'il faudra un certain temps avant que les premiers drones ne soient livrés, il est important de constituer dès maintenant les bonnes équipes", déclare un autre officier de l'armée de l'air.

"En fait, pour ce nouveau système d'armes, il faut former les mêmes équipes qui s'entraînent actuellement pour les F-16. Des équipes composées non seulement de pilotes, mais aussi de spécialistes de l'armement et de juristes, qui peuvent évaluer les dommages potentiels et les conséquences pour les civils.

De cette manière, notre pays serait préparé à un éventuel déploiement, si le gouvernement le souhaite.

"De plus, lors du déploiement de bombes avec un drone, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent que lors du déploiement d'un F-16. En termes de sécurité et de procédures de précaution, il n'y a en fait aucune différence", a déclaré le militaire.