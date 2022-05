Pas encore de mesures pour les personnes souffrant de "Covid long"

Un an après la reconnaissance de la pathologie, aucune action concrète n'a été prise pour soutenir les personnes atteintes du Covid de longue durée, qui occasionne aux personnes touchées des symptômes plus de quatre semaines après leur infection par le coronavirus. C’est ce qu’écrit ce mercredi le journal L'Avenir. Un trajet de soins devrait être validé avant l'été. Le Covid long impacte souvent fortement la vie quotidienne et professionnelle du patient.