Que se cache-t-il derrière les propos controversés de Conner Rousseau sur Molenbeek ?

"Plus strict sur l'apprentissage du néerlandais et l'intégration par le travail sont la base d'un excellent compromis pour parvenir à un accord politique entre Vooruit et la N-VA au sein du gouvernement flamand", pense Johny Vansevenant.

"J'entends déjà qu'une alliance entre N-VA et Vooruit est en préparation. De plus, Conner Rousseau s'entend très bien avec Bart De Wever et Zuhal Demir. Et il y a aussi déjà la coalition avec notamment la N-VA et Vooruit à Anvers."

"L'électeur a toujours le dernier mot", nuance Bart Verhulst.

Mais Vooruit n’acceptera pas tout pour entrer au gouvernement flamand. Les socialistes flamands, par exemple, sont favorables aux cours de langue, mais à condition qu'ils soient moins chers, voire gratuits. Ils estiment aussi que le service de garde d'enfants doit être amélioré et moins cher. "Donc il faudra mettre de l'argent sur la table", pense Johny Vansevenant. "On dit même que Rousseau, avec ses déclarations dans Humo, revendique déjà les départements de l'aide sociale et de l'éducation."