Un bureau d'étude va se pencher sur la mise en tunnel de l’autoroute A8 à Hal

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open VLD), a désigné un bureau d'études pour la réalisation du projet de la mise en tunnel de l’autoroute A8 à Hal (Brabant flamand). L'autoroute A8 (ou E429) est l'autoroute qui relie Hal à Tournai et à la frontière française. Le creusement d'un tunnel sur le tronçon situé entre le périphérique et le canal doit garantir plus de sécurité et moins d'embouteillages.