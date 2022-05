Horaires difficiles, maigres salaires : les écoles ne trouvent plus de personnel pour l’accueil extra-scolaire

De moins en moins de personnes acceptent de s'occuper des enfants à l'école : les horaires sont souvent impossibles et difficiles à combiner avec une vie de famille. De plus, le salaire est plutôt maigre. C'est ce qu'affirme Kim Verzeele, directeur de l'école primaire libre Sint-Macharius à Laarne (Flandre orientale). "La recherche de personnes est de plus en plus difficile chaque année. Et la plupart des personnes abandonnent : il fait commencer tôt et travailler souvent jusqu’à 19h. Ce n'est pas faisable avec une vie de famille."

De plus, il y a très peu de budget pour payer tout cela. Selon Kim Verzeele, il faut environ 40 000 à 50 000 euros par personne et par an. "Nous demandons toujours un peu d'argent aux parents pour la garde d'enfants, mais si l'on soustrait cela, il reste environ 30 000 euros de coûts salariaux pour organiser la garde d'enfants."