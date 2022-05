Le village d’accueil d’Anvers prêt à recevoir les premiers réfugiés ukrainiens

Le parlement flamand a validé mercredi un décret qui devrait accélérer les procédures pour la mise en place de villages d'accueil pour réfugiés venus d'Ukraine, et faciliter la prévision de capacités supplémentaires dans les écoles.

Le texte introduit une exception temporaire aux obligations de permis d'environnement pour des constructions temporaires et changements d'affectation dans le but d'accueillir des réfugiés d'Ukraine dans des hébergements groupés. L'exception ne vaut que pour des initiatives d'accueil collectif, d'une certaine taille et limitées dans le temps, venant des autorités, ainsi que pour certaines infrastructures scolaires, insiste la majorité.

Voir ci-dessous le reportage du JT de la VRT (en néerlandais)