Près de deux travailleurs sur trois souffrent de troubles musculosquelettiques (TMS)

Les chiffres belges sur les TMS (troubles musculo-squelettiques, comme les maux de dos ou les tendinites) font sourciller : 62 % des travailleurs - soit près de 2 sur 3 - en souffrent. Pas moins de 150 000 malades de longue durée sont absents du travail pour cette raison.

Le syndicat chrétien ACV veut mettre le problème sur la table à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui se tient ce jeudi. "Dans la plupart des cas, le problème est lié au travail", indique Stijn Gryp du département d'études de l'ACV, "et certainement chez les malades de longue durée".

En outre, il y a longtemps que le problème ne concerne plus seulement les personnes qui font un travail physique lourd, dit-il. "Chauffeurs routiers, soignants, travailleurs sur écran d'ordinateur, personnes travaillant à la caisse, personnes sur la chaîne de montage : ils souffrent tous de troubles. Les plus gros problèmes se trouvent bien sûr dans la construction, le secteur des soins et l'industrie."

"Faire trop de mouvement peut être problématique, mais en faire trop peu aussi. Il ne s'agit pas seulement d'exercer une force, mais aussi de la posture que vous adoptez. Une posture non naturelle, comme le fait de travailler avec les mains au-dessus des épaules ou de la tête, peut être à l'origine de plaintes. La durée d'un mouvement particulier est également importante, de même que la force que l’on y met.