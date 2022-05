Un arbre forestier sur cinq en mauvaise santé en Flandre

Un arbre est considéré comme étant malade lorsqu'il perd plus de 25% de ses feuilles ou de ses aiguilles. Le chêne et le hêtre sont les espèces qui se portaient le moins bien l'an dernier, avec 27,4% et 20,9% des individus en mauvaise santé. Le pin de Corse clôture ce triste podium (19,4% d'individus malades).

L'image est en dents de scie: l'état de santé des arbres forestiers s'est dégradé jusqu'en 1995, avant de s'améliorer entre 2000 et 2008. Il s'est ensuite à nouveau détérioré, pour remonter de 2012 à 2016...et replonger jusqu'en 2020. 2021 marque une amélioration générale.

De nombreux facteurs influencent la santé forestière: les retombées atmosphériques, les changements climatiques (qui font notamment craindre des tempêtes et sécheresses plus intenses), la gestion des forêts ou encore l'influence des insectes et autres champignons.

Les conditions météorologiques ont été meilleures l'an dernier par rapport aux années précédentes. 2021 a ainsi bénéficié de précipitations suffisantes, tandis que 2018 avait été marquée par une sécheresse exceptionnelle, 2019 et 2020 par d'importantes vagues de chaleur.