Des œuvres de Fabre à Anvers, Gand et Nieuport ne disparaîtront pas de l'espace public

Le chorégraphe et metteur en scène Jan Fabre a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel d'Anvers à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de violence, harcèlement, comportement sexuel inapproprié sur le lieu de travail et attentat à la pudeur sur une personne. Le Musée municipal d'art contemporain (SMAK) de Gand a néanmoins décidé de ne pas retirer "L'homme qui mesure les nuages", une œuvre d'art de Fabre placée sur son toit. Même décision du côté de la cathédrale Notre-Dame d'Anvers qui conservera "L'homme portant la croix" de l’artiste anversois. Quant à la cité balnéaire de Nieuport, elle ne retirera pas de sa promenade en bord de mer la tortue géante dorée "Searching for Utopia" de Fabre. L’œuvre est indépendante de l’artiste en tant que personne, estime ces instances.