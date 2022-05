L’artiste Jan Fabre condamné à 18 mois avec sursis

Jan Fabre n’était pas présent pendant la lecture du verdict, ce vendredi. Au deuxième jour du procès, l’artiste a fait lire une lettre par son avocat, dans laquelle il déclarait n’avoir jamais voulu blesser ses acteurs et danseurs. Il proposait ses excuses "à ceux qui se sentent blessés et qui se sont sentis mal à cause de moi. Je vous souhaite l’anarchie de l’amour et de la beauté", concluait sa lettre.

La compagnie de danse Troubleyn se concerte sur les mesures à prendre à la suite du verdict rendu par le tribunal correctionnel d’Anvers.