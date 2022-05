Port of Antwerp-Bruges veut devenir un "portail vert" d'accès à l'Europe

Le nouveau port fusionné veut se distinguer des autres dans le monde en matière de logistique, d'énergie et de numérisation. Il fournit pas moins de 74.000 emplois directs et 90.000 indirects. Avec une valeur ajoutée de près de 21 milliards d'euros, soit 4,5% du PIB de la Belgique, il est de loin le premier moteur économique du pays. Il s'agira du plus grand port d'exportation européen.

Le Port of Antwerp-Bruges sera également le plus grand port de transbordement de véhicules, le plus grand pôle chimique intégré d'Europe et l'un des principaux ports à conteneurs en Europe. Il souhaite entamer immédiatement une transition et devenir le tout premier "port vert" au monde.

"D'ici 2050, nous voulons être totalement neutres sur le plan climatique", ambitionne Jacques Vandermeiren, le CEO de Havenbedrijf Antwerpen, l'autorité qui exploite le port. "Remplacer l'ensemble de l'écosystème énergétique de manière durable est certainement notre plus grand défi. L'hydrogène vert sera très important à cet égard." La combinaison de la position d'Anvers en tant que deuxième pôle chimique du monde et de la situation côtière de Zeebrugge offre en effet une occasion unique de jouer un rôle de pionnier dans le déploiement de l'économie de l'hydrogène.

D'ici 2028, la nouvelle structure veut être en mesure de recevoir les premières molécules d'hydrogène vert sur sa plate-forme. À cette fin, elle travaille à l'expansion de la capacité du terminal pour les transporteurs d'hydrogène existants et des nouveaux sur les deux sites portuaires. Un pipeline d'hydrogène entre les deux sites et se dirigeant vers l'arrière-pays européen devrait permettre à l'ensemble de la zone portuaire et, par extension, à l'ensemble du pays et à une grande partie de l'Europe d'utiliser cet important vecteur d'énergie renouvelable.

Anvers et Zeebrugge veulent profiter de leurs atouts que sont être un port côtier et être un port plus à l'intérieur des terres. "Il faudra du temps pour construire une organisation", reconnait Jacques Vandermeiren. "Il y a des différences oui, mais notre passion et notre dévouement, nous les partageons."