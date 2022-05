De très nombreux Ukrainiens suivent des cours de néerlandais et optent pour le niveau intensif

Les Ukrainiens semblent par ailleurs très motivés, la quasi-totalité d'entre eux ayant choisi le "grand" parcours, et non le forfait plus court de bienvenue. "Ils choisissent de suivre le cours de 120 périodes d'enseignement. Nous disposons également d'une ‘formule de survie’ de 40 leçons, mais elle est moins souvent choisie", explique Kim De Poovere, coordinatrice de l’établissement Scala. "Ils ont des cours tous les matins de 9 heures à 12 heures. Nous proposons également des séances de rattrapage, ce qui signifie qu'ils reçoivent des explications supplémentaires après les cours. Et ces leçons, aussi, sont suivies par les réfugiés ukrainiens."

Les cours de néerlandais se déroulent jusqu'à la fin du mois de juin. La reprise en septembre prochain dépendra de l'évolution de la guerre en Ukraine.