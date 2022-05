Discours du 1er mai : Conner Rousseau veut réduire de façon permanente la TVA sur le gaz et l'électricité

Conner Rousseau a largement vanté les mérites de l'État providence et souligné le travail des ministres Vooruit au gouvernement fédéral, Frank Vandenbroucke et Meryame Kitir. "Il n'y a jamais eu de gouvernement qui a autant investi dans le pouvoir d'achat", a-t-il affirmé, "mais les gens ne le ressentent pas, parce que les prix ont fortement augmenté."

Selon lui, il faut dès lors en faire davantage. "C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, au 1er mai: se battre pour plus de pouvoir d'achat!" Conner Rousseau veut prolonger le tarif social élargi sur le gaz et l'électricité tant que ce sera nécessaire et rendre la TVA à 6% pérenne. "Pourquoi? Parce que le gaz et l'électricité sont des biens de base, pas de luxe."

L'indexation automatique des salaires, des pensions et des allocations doit aussi, d’après lui, être maintenue dans sa totalité. "Enlevez vos pattes de notre index", a-t-il averti à l'attention de ceux qui pensent le contraire. "Restez à l'écart!" Le pouvoir d'achat doit encore être davantage protégé en taxant plus lourdement les surprofits des grandes entreprises, a aussi répété Conner Rousseau, reprenant une proposition déjà formulée jeudi.