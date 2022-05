La bataille politique du 1er mai, ou comment la Fête du travail est devenue celle de tous les partis

La politique vit de symboles. Prenez par exemple les couleurs dont se parent les différents partis. Le rouge appartient aux socialistes, le bleu aux libéraux et le vert aux écologistes.

Mais il n'en a pas toujours été ainsi, car le vert était autrefois la couleur des chrétiens-démocrates, une couleur qui est d’ailleurs encore bien présente du côté du syndicat chrétien. C'est Paul Vanden Boeynants, qui était parti aux États-Unis dans les années 1960 pour voir comment les campagnes électorales y étaient organisées, qui a introduit la couleur orange. Le bleu est la couleur des libéraux, mais pas partout non plus, puisque les libéraux britanniques et allemands utilisent le jaune pour s'identifier.