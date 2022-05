Le bouton "passer l’intro" sur Netflix ne sert-il finalement qu’à nous faire regarder des séries plus longtemps ?

D’après Daan Borloo, cette option va cependant plus loin. "Vous pensez gagner une minute de votre temps mais en réalité, vous finissez par rester plus longtemps devant votre écran", souligne-t-il. "C'est l’objectif de Netflix. C'est une entreprise économique qui recherche le profit. Netflix veut garder un maximum de personnes sur sa plateforme le plus longtemps possible", poursuit-il.

Prenons pour exemple la très populaire série "Friends", qui raconte l'histoire de six amis new-yorkais des années 1990. Il y a de fortes chances que les amateurs aient déjà en tête la célèbre chanson "I'll Be There for You" des Rembrandts. "Si vous entendez passer six ou sept fois l'air emblématique de "Friends", vous pourriez commencer à vous sentir coupable d'être resté allongé tout puant sur votre canapé pendant si longtemps", s'amuse Daan Borloo. "Si vous sautez l'intro, vous n'en avez plus conscience. L'outro, le générique de sortie, est alors automatiquement coupée et vous vous retrouvez ainsi dans une boucle temporelle qui peut durer éternellement." Daan Borloo va jusqu’à évoquer une sorte de longue boucle temporelle narcotique dans laquelle le spectateur est aspiré.