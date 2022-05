Parmi les 27 capitales de l'UE, Bruxelles est celle où la hausse du prix de l'électricité a été la plus forte

Le rapport a été rédigé à la demande de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE. En octobre, l'agence a été chargée d'examiner de plus près les avantages et les inconvénients de l'organisation du marché de gros et de formuler des recommandations pour améliorer son fonctionnement. Cette demande a été motivée par les inquiétudes suscitées par la forte hausse des prix de l'énergie, qui a ensuite été exacerbée par la guerre russe en Ukraine.

L'agence note toutefois que ses ambitions vont au-delà des problèmes actuels. Elle examine notamment si le fonctionnement actuel du marché est propice à l'ambition écologique de l'UE.

Globalement, l'ACER ne voit pas la nécessité de repartir de zéro, puisque la crise actuelle ne peut être imputée au mauvais fonctionnement du marché de gros de l'électricité. Selon le rapport, la situation a même permis d'atténuer la crise dans une certaine mesure. Des ajustements à long terme sont toutefois nécessaires pour accompagner les ambitions en matière de décarbonisation.