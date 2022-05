Quotas Inami : les médecins flamands à moitié satisfaits, la N-VA dénonce le "pardon" accordé aux francophones

Les médecins généralistes et spécialistes en formation, les syndicats médicaux et les étudiants en médecine du nord du pays ne sont qu'à moitié satisfaits de l'accord sur les quotas Inami conclu vendredi entre le Fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). "Une solution était absolument nécessaire, mais on ne peut pas passer l'éponge sur le passé", ont réagi cinq associations et syndicats dans un communiqué commun. De son côté, la N-VA estime que cet accord intervient au détriment de "milliers d'étudiants et contribuables flamands".