Avec 3 MIAs chacun, Angèle et Metejoor sont les grands gagnants des prix flamands de la musique

Angèle a gagné dans les catégories "Pop" et "Artiste féminine solo", et a également remporté le "Hit de l'année 2021" avec "Fever", son duo avec Dua Lipa. Metejoor est, lui, arrivé en tête dans trois catégories : "Percée de l’année", "langue néerlandaise" et "Artiste masculin solo".

En raison de la crise sanitaire, le secteur flamand de la musique n'avait pas pu remettre ses awards l'an dernier. Raison pour laquelle a eu lieu samedi soir une double édition des MIA’s au Palais 12 du Heysel. Le Hit de l’année 2020 a ainsi été remporté par Regi feat. Jake Reese & OT avec la chanson "Kom wat dichterbij".

Angèle était nominée dans six catégories et, au fil des ans, a déjà accumulé onze MIA. Metejoor a remporté un MIA dans trois des quatre catégories pour lesquelles il était nommé.

On notera qu’Angèle a également reçu un prix bruxellois : le "Zinneke de Bronze", qui symbolise sont rôle informel d’ambassadrice de la Région de Bruxelles.