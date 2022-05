En images : un imposant émeu perturbe le trafic sur la E40 après s’être échappé d’un parc animalier

Les conducteurs empruntant l'E40 samedi soir en direction de Gand, près de Nevele, ont dû se frotter les yeux en voyant un émeu se promener sur l'autoroute. L’imposant oiseau, qui ressemble à une autruche, s'était échappé d'un parc animalier de Nevele.

L'incident a causé pas mal d'encombrements sur la E40. Personne n'a heureusement été blessé et aucune voiture n'a été endommagée. Un automobiliste a veillé à ce que l'animal quitte la route en toute sécurité.

Un habitant de Beernem, qui a vu l'émeu marcher devant lui, a en effet pu conduire l'oiseau vers le côté et, avec l'aide d'un autre automobiliste, a fini par le capturer. "Nous avons allongé l'animal au sol, nous avons couvert sa tête et nous avons ensuite attendu la police et les pompiers", a-t-il expliqué.

Une demi-heure plus tard, les services d'urgence sont arrivés sur les lieux. L'équipe de secours des pompiers a placé l'animal dans une caisse en bois et a ainsi pu le ramener à son propriétaire.