Le pouvoir d'achat au coeur des discours du 1er mai à l'heure où certains prix flambent

Le 1er mai n'est plus l'apanage des partis d'inspiration socialiste depuis plusieurs années. Le MR s'est réuni cette année à Herstal, délaissant pour une fois le Brabant wallon. Son président Georges-Louis Bouchez, a plaidé pour une baisse de la fiscalité afin de doper l'emploi.

Les relations toujours plus mauvaises entre la figure de proue des libéraux et les dirigeants des autres partis francophones transparaissaient à travers les discours. Le président du PS, Paul Magnette, a regretté une époque où il était encore possible de dialoguer avec les libéraux et considéré que désormais, le MR s'inscrivait dans la ligne des partis de droite "les plus durs et les plus agressifs d'Europe".