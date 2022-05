Le projet de fusion entre les communes de Malines et de Boortmeerbeek est définitivement enterré

Les collèges communaux de Malines et de Boortmeerbeek avaient annoncé le 19 avril dernier leur volonté de fusionner ces deux entités au 1er janvier 2025, avec la particularité que la première est située en province d'Anvers et la seconde en Brabant flamand. Avec près de 102.000 habitants, l'entité fusionnée serait devenue la quatrième la plus peuplée de Flandre, après Anvers, Gand et Bruges.