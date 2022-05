Eva De Bleeker demande à l'Irlande de rappeler Ryanair à l’ordre

Une action du personnel belge de cabine de Ryanair, entre le 22 et le 24 avril, a mené à l'annulation de nombreux vols de la compagnie aérienne au départ des aéroports de Bruxelles et de Charleroi. Dans ce cas, les voyageurs ont droit à un vol de rechange ou à un remboursement et des dommages-intérêts. C’est le cas depuis 2004, lorsque les règles européennes ont été renforcées afin de mieux protéger les passagers.

Les remboursements sont effectués assez rapidement, mais pour les demandes de dommages et intérêts des problèmes sont actuellement signalés à grande échelle. Les voyageurs doivent remplir un formulaire en ligne mais, lorsqu'il s'agit de demander une indemnité, les choses se compliquent et le système, qui fonctionne sur la référence du numéro de réservation, empêcherait de mentionner le numéro de vol correct. Eva De Bleeker (photo) parle d’une "opposition presque volontaire de la part de Ryanair".

Lorsque des entreprises compliquent sciemment l'exercice d'un droit légal ou contractuel, il s'agit d'une pratique commerciale déloyale qui donne lieu à des sanctions. Si l'infraction est commise par une société étrangère, l'Inspection économique est compétente pour en informer les autorités étrangères concernées.

Les voyageurs qui seraient victimes de cette pratique sont invités à prendre contact avec l'Inspection économique via le point de signalement "pointdecontact.belgique.be". “Nous collectons toutes les informations et les communiquons aux autorités irlandaises, en leur demandant d’intervenir. Elles sont compétentes et peuvent imposer des sanctions à Ryanair afin que la compagnie aérienne assume ses obligations et que les voyageurs lésés puissent être dédommagés", précise la Secrétaire d’Etat.