Frans Cools, le chef de chantier de l’Atomium, est décédé

Frans Cools est décédé le week-end dernier à Tessenderlo (Limbourg). Son nom ne vous dira peut-être rien, pourtant il a laissé derrière lui de nombreux monuments et ouvrages de génie civil. Il a été notamment l'ingénieur et le chef de chantier de l'Atomium de Bruxelles en 1956 et aussi de nombreuses autres constructions célèbres dans notre pays, comme les centrales nucléaires et le viaduc de Vilvorde. Frans Cools était âgé de 93 ans.