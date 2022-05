Jérémie Makiese parti pour Turin, représenter la Belgique à l’Eurovision de la chanson

Né à Anvers de parents congolais, Jérémie Makiese est bilingue français néerlandais. Depuis l'âge de six ans il habite à Bruxelles. Il joue aussi au football et vient de signer un contrat d’un an en tant que gardien de but avec l’Excelsior Virton en D1B.

Le concours Eurovision de la chanson est organisée par l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens. Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes. La Belgique n'a gagné qu'une seule fois, grâce à Sandra Kim et son "J'aime la vie" en 1986.

L'édition 2022 de l'Eurovision est marquée par l'éviction de la Russie, à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Cette dernière, elle, participera bien. Elle est programmée lors de la première demi-finale le 10 mai. Le pays sera représenté par Kalush Orchestra avec le titre "Stefania", qui fait déjà office de favori au titre.