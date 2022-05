Nombreuses plaintes suite au retard de paiement des allocations de chômage

En 2021, le Médiateur fédéral a ouvert 8.202 nouveaux dossiers, dont 6.037 plaintes et 2.165 demandes d'information, ressort-il de son rapport annuel rendu public lundi et centré sur l'"empathie". Il s'agit d'une augmentation de 9% par rapport à 2020 et de 20% par rapport à 2019. Selon le médiateur, cette augmentation s'explique principalement par la crise sanitaire (19,07% des dossiers). La majorité des plaintes liées à la crise sanitaire concerne le thème Affaires sociales (31,47% des plaintes recevables). Le pourcentage de dossiers clôturés en 2021 avec correction ou correction partielle reste supérieur à 85% (86,93%), tout comme en 2020. La durée de traitement des plaintes recevables est de moins de 3 mois dans 56,74% des cas contre plus d'un an dans 11,48% des cas.