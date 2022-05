Philippe Close en visite en Ukraine : "Je voulais voir moi-même quels sont les besoins sur place"

Cet après-midi, Philippe Close se rendra à Kiev. Il y visitera également des hôpitaux et assistera à une session spéciale du conseil municipal. "Je veux voir par mes propres yeux quels sont les besoins sur place. Après cela, je retournerai à Bruxelles pour mettre en place des actions d'aide plus concrètes et ciblées", a déclaré le bourgmestre de la Ville de Bruxelles.