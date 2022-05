714 propriétaires immobiliers belges cités dans l’enquête "Dubai Uncovered"

Dubaï est connu pour son architecture spectaculaire, ses terrains de golf, ses magasins de luxe et ses plages immaculées, mais l’émirat possède également la réputation d’être une plaque tournante des flux financiers illégaux. Les données qui ont fuité, issues du Dubai Land Department and Property et datées de 2020, contiennent les noms d'un grand nombre de personnes impliquées dans des activités criminelles (fraude et corruption, notamment), souligne De Tijd.

Selon le porte-parole du service public fédéral Finances, Francis Adyns, les autorités fiscales belges ont reçu des informations et mènent leur enquête. Adyns n'a toutefois pas souhaité donner davantage de détails.

Les ressortissants de l'Union européenne possèdent ensemble près de 11 milliards d'euros de biens immobiliers à Dubaï. De Tijd et Knack se pencheront mercredi dans leurs pages sur les centaines de propriétaires belges à Dubaï.