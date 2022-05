De moins en moins de collations et de boissons malsaines dans les écoles flamandes

En 2016, les ministres flamands de l'Enseignement et de la Santé publique de l'époque, les organisations des différents réseaux de l'enseignement et toute une série de partenaires ont signé une déclaration d'engagement. L'objectif était que d'ici 2021, les écoles ne proposent plus de boissons et de collations malsaines ; à savoir des boissons gazeuses sucrées dans l'enseignement secondaire, ou des jus de fruits sucrés pour l'enseignement primaire et les barres chocolatées pour les deux.

En 2018, le Vlaams Instituut Gezond Leven vzw a effectué un premier contrôle, et l'année dernière, 437 écoles primaires et 161 écoles secondaires ont été à nouveau passées au crible.

Dans les écoles primaires en particulier, l'offre de boissons et d'en-cas malsains semble largement appartenir au passé. Par exemple, 85 % ne proposent plus de jus de fruits, et plus de 90 % ont dit adieu à toutes sortes de biscuits, de sucreries, d'en-cas salés et de pâtisseries sucrées.

Cette tendance s'observe également dans les écoles secondaires : 88 % d'entre elles ont supprimé les boissons gazeuses sucrées des distributeurs automatiques, 63 % ont supprimé les biscuits et les sucreries de leur gamme. Dans 72 % des écoles, les viennoiseries et les pains saucisses, etc. ne sont plus servis. Dans presque tous les cas, les chiffres sont en hausse par rapport à 2018.