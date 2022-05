L'œuvre de Fabre restera exposée au Parlement, mais avec une explication

L'œuvre d'art de l’artiste anversois Jan Fabre ne sera pas retirée du Parlement flamand (photo), mais elle sera accompagnée d'une "explication sur l'œuvre et sur l'artiste", a indiqué lundi le Bureau élargi du Parlement. Le sculpteur, metteur en scène et chorégraphe a été condamné vendredi pour des faits de violences et harcèlement sexuel au travail.