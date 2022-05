La Flandre compte des dizaines de milliers de postes vacants alors qu’il y a 181.000 demandeurs d’emploi

En outre, vivier dans lequel les employeurs doivent trouver des candidats est petit, car vous avez également un grand groupe de personnes inactives. "Ce sont des gens qui, comme les demandeurs d'emploi, n'ont plus d'emploi, mais contrairement aux demandeurs d'emploi, ils n'en cherchent pas non plus. Ils sont en fait en dehors du marché du travail."

Il s'agit, par exemple, de malades de longue durée, d'hommes et de femmes au foyer ou de personnes âgées de 60 à 65 ans qui ont déjà pris leur retraite. "Si nous pouvions maintenir ces personnes sur le marché du travail dans une plus large mesure, ou les inciter à y entrer, les employeurs disposeraient alors d'un plus grand vivier et seraient en mesure de pourvoir leurs postes vacants plus facilement", explique Stijn Baert.

On pourrait pourtant penser que les employeurs ont l'embarras du choix. En mars, le VDAB a enregistré 81 433 offres d'emploi et pas moins de 182 442 demandeurs d'emploi. Mais il existe aussi des postes vacants, par exemple dans le secteur de l'intérim, qui ne sont pas dans les chiffres du VDAB.