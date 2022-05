Le couple royal reçu par la présidente grecque et le Premier ministre

La reine Mathilde a alors rendu visite à l'association "The Smile of the Child", l'une des plus grandes ONG grecques actives en matière de protection des enfants. L'organisation collabore étroitement avec Child Focus en Belgique et participe à la protection des enfants de réfugiés en Grèce. La Reine a rencontré certains de ces enfants et a reçu un dessin de leur part.

Le Roi a été reçu lundi après-midi par le maire d'Athènes, Kostas Bakoyannis, qui a réalisé un bref exposé sur les défis auxquels la capitale grecque est confrontée. Une cérémonie de décoration a également eu lieu à l'hôtel de ville, lors de laquelle le roi Philippe a reçu une médaille d'or de la ville.

Cette visite d'État en Grèce est la première visite d'État officielle du couple royal depuis le début de la pandémie. Le Roi et la Reine sont accompagnés par la Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter, du ministre-président flamand Jan Jambon, du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et du ministre-président de la Communauté germanophone Oliver Paasch. Une délégation d'universitaires et de chefs d'entreprises est également du voyage.