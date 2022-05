Une école construite au 19e siècle par des Belges détruite à Lyssytchansk

Le bâtiment, classé, était régulièrement repris parmi les meilleurs établissements scolaires en Ukraine. Il était le témoin, comme d'autres bâtisses, de la présence industrielle belge dans les régions de Lougansk et de Donetsk à la fin du 19e siècle. Notre pays était à l'époque l'un des principaux investisseurs industriels dans l'est et le sud de l'Ukraine actuelle.

Au début du 20e siècle, plus de 80 usines belges y tournaient à plein régime, surtout dans les secteurs de la métallurgie, de l’industrie du verre et de la chimie. Les géants Solvay et Cockerill s'y étaient notamment implantés, attirant avec eux des milliers de Belges. C'est pour loger tous ces travailleurs venus de l'ouest que de nombreux bâtiments "belges" ont été construits dans la région. Comme le gymnase de Lyssytchansk, mais aussi par exemple un hôpital pour enfants.