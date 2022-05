De Croo soutient les nouvelles sanctions contre la Russie, "à condition de minimiser l'impact sur les citoyens"

Avant que le nouveau train de sanctions n'entre en vigueur, il doit encore être approuvé par les 27 États membres. C'est aussi le cas de notre pays. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a déclaré, ce mercredi matin dans "De ochtend" sur Radio 1 (VRT) qu'il est en principe d’accord avec ces sanctions, mais qu'il faut réfléchir soigneusement à la manière de les mettre en œuvre.

"Nous devons tout faire pour arrêter cette guerre, mais nous devons aussi faire plus en tant que pays européens pour protéger nos citoyens et nos entreprises. Il faut également éviter que certains pays soient plus touchés que d'autres. Ou que les prix augmentent soudainement et très fortement. C'est pourquoi nous demanderons instamment à la Commission européenne de proposer une série de mesures qui minimiseront l'impact sur les citoyens et les entreprises. "

Il souligne que ce ne sont pas les sanctions mais la guerre qui est le problème.

"Il faut faire le bon diagnostic. La guerre nous fait du mal. Nous appliquons ces sanctions pour arrêter cette guerre. Nos gouvernements ont pris des mesures pour protéger nos citoyens autant que possible. Mais en fait, il faut travailler à la source."