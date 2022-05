Deux, non trois nouveaux duos candidats à la présidence de Groen

La succession de Meyrem Almaci à la tête du parti écologiste flamand sera choisie le 11 juin prochain. Lundi une première candidature était annoncée, en vue d’une coprésidence : celle du député flamand Jeremie Vaneeckhout et de Nadia Naji, qui travaille au cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt. Mardi en fin de journée deux nouveaux duos s’étaient également portés candidats. La députée flamande Elisabeth Meuleman (photo) s’associe au député bruxellois Juan Benjumea-Moreno, tandis que Jad Zeitouni et Jenna Boeve - membres des Jeunes Groen et collaborateurs de ministres - avancent la carte de la diversité. Surprise ce mercredi, juste avant l’heure de clôture des candidatures : Renaat Van Rompaey et Djalikhatou Barry se proposaient comme quatrième duo.