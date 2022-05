Le château de Gaasbeek rouvrira ses portes au public en avril 2023

En septembre 2020, le château a fermé ses portes aux visiteurs, une première en presque 100 ans. Une grande campagne de restauration a été entamée.

Les bâtiments historiques du parc ont déjà été restaurés et un tout nouveau bâtiment d'accueil a été construit. Celui-ci constituera la porte d'entrée de l'ensemble du site patrimonial. En plus d'un grand espace d'accueil avec une billetterie, la boutique du musée, la bibliothèque du château et les archives y seront également installées.

Le bureau d'architectes explique que le but est "de préserver autant que possible l'esprit du château. Afin d'améliorer l'accès et la circulation, de nouveaux matériaux seront utilisés pour les nouvelles interventions, avec des motifs inspirés de ceux introduits au château à la fin du XIXe siècle".

Les terrains du parc et le jardin du musée resteront ouverts et accessibles.