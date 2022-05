Interdiction de fumer et de faire des feux dans les réserves naturelles anversoises

L'Agence flamande Nature et Forêts (ANB) a déjà décrété le code orange du risque d'incendie pour la province d'Anvers le 20 avril. Cela signifie qu'en tant que visiteur des réserves naturelles, des zones de landes et des forêts, on doit être extrêmement prudent, qu'allumer un feu est interdit et que les enfants ne peuvent être laissés sans surveillance sur le site.

Les gestionnaires de la nature et les pompiers sont également extrêmement vigilants et les pompiers sortiront avec plus d'équipement et de personnel si un incendie de forêt se déclare.

Comme peu de précipitations sont attendues dans les prochains jours, selon la gouverneure, le risque d'incendies de forêt ne fera qu'augmenter.