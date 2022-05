Les réserves de sang ont dangereusement diminué en Belgique

Les effets du coronavirus d'une part et de la grippe d'autre part sont multiples et affectent aussi l'approvisionnement en sang. Les besoins des hôpitaux restent constants et l'écart entre ce qui est collecté et la demande des établissements de santé se creuse. La période juillet-août est toujours une période délicate, mais comme le niveau de l'approvisionnement en sang est déjà bas, la situation est presque critique, indique le cabinet de Frank Vandenbroucke. Le ministre de la Santé publique rend d’ailleurs visite ce mercredi au centre de don de la Croix Rouge de Bruxelles, afin d’encourager la population à donner à nouveau de son sang.

La Croix Rouge de Flandre avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a deux semaines, rappelle son porte-parole Joachim Deman. "Cet appel a suscité des réactions, mais au niveau fédéral la situation ne s’est pas encore améliorée". La situation reste donc critique. "Normalement, nous disposons en continu d’une réserve qui suffit pour une semaine entière, mais ce n’est plus le cas actuellement. En Flandre, il n’est encore jamais arrivé qu’un patient ne puisse pas recevoir de sang. Mais des appels aux dons comme celui-ci servent justement à éviter que pareille situation ne se produise jamais".