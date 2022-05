Nouvelle offre de grande randonnée dans le Parc National de la Haute Campine

Le parc national de la Haute Campine (en néerlandais : Nationaal Park Hoge Kempen) est un parc national situé dans la province du Limbourg, c’est le seul parc national de Belgique. En 2020, la superficie du parc a doublé, passant de 5 700 hectares à 12 000 hectares. De nouvelles zones ont été ajoutées, comme le Thorpark à Genk, le Duinengordel à Oudsbergen, le Bergerven à Maaseik et le Munsterbos à Bilzen. Et c'est la raison pour laquelle la possibilités de randonnée à travers ce parc est désormais plus longue de 30 kilomètres.

La nouvelle randonnée sera officiellement inaugurée durant le week-end de Pentecôte. Il y a quatre circuits possibles : de Kattevennen à Genk à Pietersheim à Lanaken, puis vers Terhills à Eisden-Lanklaar, la suivante vers le Duinengordel à Oudsbergen et la dernière étape vers le Thorpark à Waterschei.

Outre la bruyère sèche avec les dunes et la bruyère humide avec les marais et les tourbes, le Parc National de la Haute Campine est principalement constitué de forêts de conifères. Ces forêts, plantées pour répondre à la demande de bois d’étayage pour les mines de charbon, ont été petit à petit transformées en forêts plus naturelles.

"Nous avons cherché les plus beaux endroits", explique le coordinateur du parc national de la Haute Campine, Johan Van den Bosch. "Ce qui rend cette randonnée si unique, c'est que 90 % du temps, vous marchez sur des chemins non goudronnés à travers les bois et la lande, en dehors des centres des villages - ce qui en soi est unique en Flandre. En outre, il y a un certain nombre de points forts : Ainsi vous vous promenez au sommet des terrils d'Eisden et du parc Thor à Waterschei, et vous accédez également à l'Oudsberg, la plus haute dune terrestre de Flandre."

La nouvelle offre sera balisée ce mois-ci. Cela signifie également que l'ancienne qui était longue de 75 kilomètres ne sera plus balisée à partir de maintenant.