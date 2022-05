Un enfant sur quatre et plus de la moitié des adultes en surpoids en Belgique

En Belgique, 59,5% des adultes, en majorité les hommes, sont concernés par le surpoids ou l'obésité, contre 25,5% des enfants âgés de 5 à 9 ans et 23,1% des 10-19 ans.

Aucun des 53 États membres de la Région européenne de l'OMS n'est actuellement en bonne voie pour atteindre l'objectif mondial en matière de maladies non transmissibles (MNT) visant à enrayer la montée de l'obésité d'ici 2025, relève le rapport. Pour la zone étudiée, la prévalence de l'obésité chez les adultes est même plus élevée que partout ailleurs, à l'exception des Amériques.

Le surpoids et l'obésité figurent pourtant parmi les principales causes de décès et d'invalidité dans la Région européenne et causeraient plus de 1,2 million de décès par an, soit plus de 13% de la mortalité totale de la zone, selon l'OMS.

L'obésité augmente en effet le risque de nombreuses maladies non transmissibles, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les maladies respiratoires chroniques. Elle est ainsi considérée comme étant à l'origine d'au moins 13 types de cancers différents et est susceptible d'être directement responsable d'au moins 200.000 nouveaux cas de cancer chaque année dans la zone étudiée, un chiffre qui devrait encore augmenter à l'avenir, prévient l'Organisation mondiale de la santé.