Poursuite de la visite royale en Grèce : sites archéologiques et concert classique 

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont d’abord visité mardi le temple de Poséidon au Cap Sounion, dans le sud de l'Attique, au deuxième jour de leur visite d'État en Grèce. Le temple, situé sur un rocher d'une septantaine de mètres de haut qui émerge de la mer, date du 5e siècle avant Jésus-Christ et a été construit à la gloire de Poséidon, dieu grec de la mer. Dans ll'après-midi e couple royal s'est rendu sur le site archéologique de Thorikos, où vivait l'une des plus anciennes et des plus riches communautés des environs d'Athènes.