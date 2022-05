Fonds européen du Brexit : la Flandre touchera 223 millions d'euros, soit 63% du montant alloué à la Belgique

Karl Vanlouwe espère qu'avec les ressources du Fonds Brexit, le redressement de l'économie flamande pourra être accéléré, mais il perçoit aussi une situation géopolitique internationale difficile. "Les résultats des exportations et des importations ont été encourageants en 2021. Mais avec la guerre en Ukraine, il y a un regain d'incertitude et d'instabilité avec la hausse des prix des matières premières et les difficultés logistiques. Cette situation est préjudiciable à la croissance économique mondiale, et donc aussi en Flandre."

Selon le gouvernement flamand, il est encore trop tôt et trop compliqué d'évaluer correctement les dommages économiques du Brexit sur la Flandre. Une étude a cependant été commandée à une agence externe afin de mesurer précisément l'impact du Brexit. Les premiers résultats sont attendus le mois prochain.