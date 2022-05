La Flandre envisage de durcir le parcours de formation pour l’obtention du permis de conduire

La proposition de Lydia Peeters concernant les 30 heures provient de Bruxelles et de la Wallonie, où le système existe déjà. La démarche s'adresse aux personnes qui ont rapidement besoin d'un permis de conduire, dans le cadre par exempe d’un nouvel emploi. Ces candidats pourraient alors immédiatement passer leur examen pratique après un cours intensif de 30 heures de conduite.

La ministre souhaite également réintroduire une période de formation obligatoire pour les accompagnateurs, qui sont souvent les parents. Ceux-ci devront suivre une session de trois heures à l'auto-école pour rafraîchir leurs connaissances du code de la route. Lydia Peeters désire en outre mettre à jour l'examen théorique.

La volonté de prolonger la période de pratique et de former les superviseurs n'est pas nouvelle. Le gouvernement flamand avait en effet déjà introduit de telles mesures lors de la précédente réforme de la formation des conducteurs, en 2017. Le Conseil d'État avait toutefois suspendu ces dispositions en 2020, en raison d'un conflit de compétences avec le gouvernement fédéral. Depuis lors, la période de pratique est à nouveau d'au moins trois mois et la formation des accompagnateurs n'est pas obligatoire.

Les différentes mesures ont pour objectif de mieux préparer les jeunes conducteurs, qui sont surreprésentés dans les statistiques d'accidents. Ces propositions doivent encore être discutées avec les partenaires de coalition du gouvernement flamand et avec les parties prenantes.