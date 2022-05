Un complice présumé d’une bande de passeurs, recherché par la Belgique, arrêté à Londres

Âgé de 29 ans, Hewa Rahimpur, originaire d'Iran mais établi au Royaume-Uni, a été arrêté dans l'est de Londres mercredi en début d'après-midi, selon l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA). Les autorités belges le soupçonnent d'être à la tête d'un réseau présenté par le parquet comme impliqué dans des infractions relevant d'un "trafic systématique d'êtres humains" en utilisant des petites embarcations.

L'enquête conjointe entre la NCA et la Belgique fait suite à la découverte de plusieurs bateaux et de moteurs hors-bord par la police belge à l'arrière d'un véhicule à la frontière belgo-française en octobre 2021. Le suspect Hewa Rahimpur est accusé de s'être procuré les bateaux en Turquie et de les avoir fait livrer en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, avant de les faire acheminer par des complices sur la côte française. Il doit être présenté à la justice devant la Westminster Magistrates Court à Londres ce jeudi, où doit commencer la procédure d'extradition.

"Rahimpur est accusé d'être un acteur majeur dans ce que nous qualifierions de l'un des plus importants réseaux criminels impliqués dans la fourniture de bateaux à des passeurs", a souligné dans un communiqué Jacque Beer, de la NCA. "Certains des bateaux que nous avons vus tenter la traversée de la Manche n'étaient rien moins que des pièges mortels, maintenus à l'aide de ruban adhésif et de planches de bois", a renchéri Andrea Wilson, directrice adjointe chargée de la criminalité organisée en matière d'immigration à la NCA.

Décrivant cette forme de trafic de migrants comme la "menace ultime à la vie", Frank Demeester du parquet de Flandre occidentale a souligné que "chaque traversée qui peut être évitée est potentiellement une traversée fatale qui est empêchée".